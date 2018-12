Selles, et Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkonnas kandideerib partei esinumbrina riigikogu liige Aivar Kokk, ei ole midagi üllatavat, nagu ka selles, et teisel positsioonil on endine Elva linnapea Eva Kams. Küll aga on tavapäratu, et kandidaatide rea kolmandal kohal seisab Jõgevamaal ilmuva ajalehe Vooremaa peatoimetaja Tiit Lääne.

Ehkki ajakirjanikud on varemgi proovinud end poliitikas teostada ning mõnel on see õnnestunud, kehtib Eesti ajakirjanduses kirjutamata reegel, mille kohaselt samal ajal kahes kohati vastandlikus valdkonnas ei tegutseta – eeskätt selleks, et tagada väljaannete sisuline ja vormiline erapooletus. Erandid on munitsipaal- ja parteilehed, kuid Vooremaa ei ole seni end avalikult neist kummagi sekka liigitanud. Seepärast on tavatu, et selle aasta algul Vooremaad juhtima asunud Lääne pole end valimiskampaania ajaks peatoimetaja kohalt taandanud.