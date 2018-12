Maarja koguduse muusikavaimsus püsib ja kestab sajandeid

Tartu Maarja kirikul ja kogudusel on pikk ajalugu, mis ulatub 13. sajandist tänapäeva. On olnud kõrget pilvedeni ulatuvat aega ja varemetesse varisemise hetki, koguni peavarjuta jäämist. Kuid läbi aegade on siiski oma järjepidevust hoitud. Vaatame Maarja kiriku ja koguduse ajaloo neid lehekülgi, mis puudutavad laulu ja muusikat.