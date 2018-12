Ministeeriumi personalijuht küsis kolleegidelt kantslerit tabanud süüdistuste asjus vaikimislubadust

Mare Pihel väitis kolmapäeval, et ei ole kellelgi keelanud ajakirjanikega suhelda. Küll aga kinnitas ta, et tegi paberile plussmärgi nende nimede taha, kes nõustusid hoidma konflikti asutuse sees. «Paberil seisis see, et me ei kasuta kommunikatsioonikanalina meediat, vaid suhtleme majas ja tahame taastada töörahu,» sõnas ta.