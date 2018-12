Peipsi jääkattele veel jalgsi ei tohi minna

Kalastushuvilistel tuleb hoiduda jõgede ja ojade suudmetele liiga lähedale minemast, sest jää neis kohtades on liikuva vee tõttu ohtlikult nõrk. Peipsi järvejää inimest kindlapeale veel ei kanna, sõidukitest rääkimata ning seepärast on Peipsile minek ka keelatud.

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits viitas eesootavale lumisele nädalavahetusele ning soovitas järvejääle minejatel end ennekõike soojalt ja ilmastikule vastavalt riidesse panna. «Järvele minnes võtke kaasa ka laetud mobiiltelefon, et ohu korral oleks võimalik hädaabinumbril helistada ja meid appi kutsuda. Kindlasti ei tohiks järvele jääda ka nii kauaks, et pimedas enam tagasiteed ei leia. Kui järvejääl viibides peaks ilm ootamatult halvenema, udu tekkima või kui külm liialt näpistama hakkab, tuleks viivitamatult liikuda tagasi kaldasse, et iseenda tervist asjata ohtu ei seataks,» soovitas Ernits.