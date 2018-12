Kõige väiksemad tuubitajad saavad lumeparki oma raja

Üks lumepargi eestvedajatest Jaan Olmaru rääkis, et uus rada tehti nende kõige populaarsema raja kõrvale, kust tohib alla sõita ka sel kombel, et laps on lumerõngas lapsevanema süles. «Seal on olnud alati järjekord, seega leidsime, et üks selline rada võiks veel olla. Uus rada on lauge ning sobib ka päris mudilastele,» märkis Olmaru.