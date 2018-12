Ministeeriumi endised töötajad: Varrak vassib, absurdne, mis toimub

Postimees kirjutas 17. detsembril, et jõulupreemiaid tänavu ükski ministeerium ei jaga. Siiski makstakse haridus- ja teadusministeeriumis (HTM) tulemuspalka ja lisatasu. Kõige suurema tulemuspalgaga hakkab silma HTMi kantsler Tea Varrak (pildil). Minister Mailis Reps määras talle 8200 eurot tulemusliku tegevuse eest, hoolimata sellest, et Varraku juhtimisstiili kritiseeritakse.

Rahvusringhääling kajastas eile hommikul, et HTMist on lahkunud suur osa tippjuhtkonnast just Varraku tõttu, kellele heideti ette kehva juhtimist ja emotsionaalseid otsuseid. Sama kinnitasid Tartu Postimehele kaks endist ministeeriumi töötajat, kes palusid kaitseks anonüümsust.