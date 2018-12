Urmas Klaas: mille üle me vaidle(si)me? (Est-Fori tselluloositehase kavandamise õppetunnid)

Teatud persoonid on ikka veel keskendunud eriplaneeringu vaidlustajate tegevusmotiivide halvustamisele ja kahtluse alla seadmisele. Kinnitan, et vaidlused käisid asja pärast.

Eriplaneeringut algatades ei lähtutud riiklikust huvist

Puidurafineerimistehase eriplaneeringut algatades ei lähtunud vabariigi valitsus suurest riiklikust huvist, kuigi nii nõuab kehtiv planeerimisseadus. Puidutööstus ei kuulu nende valdkondade hulka, mille puhul seadus annab valitsusele õiguse algatada riigi eriplaneering.

Planeerimisseaduses sätestatud riigi eriplaneeringu regulatsioon riivab kohalike omavalitsuste planeerimisautonoomiat. Kehtivas seaduses on suure riikliku huvi mõiste hägustunud ja ebaselge on ehitiste ring, mille kohta võib koostada riigi eriplaneeringu.

Vastupidi meedias kõlanud väidetele on oluline rõhutada, et kohtud ei ole senistes vaidlustes leidnud, et eriplaneeringu algatamise otsus oli õiguspärane ja tehase kavandamiseks valiti õige planeeringuliik. Üheski kohtuasjas ei ole planeeringu algatamise otsuse ja planeeringuliigi õiguspärasuse küsimust seni lahendatud. Kohtuvaidlustes on sisuliste hinnangute andmise asemel jõutud seisukohale, et vaidlema peaks alles pärast riigi eriplaneeringu kehtestamist. Sellist olukorda ei ole võimalik aktsepteerida.

Mida me uurime?

Puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu pooldajate retoorikast jäi läbivalt kõlama soov midagi uurida. Kuid mida siis?

Juba olemasolevate andmete põhjal oli ilmselge, et Emajõe ja Peipsi järve seisundit arvestades ei sobi Tartu ja Viljandi maakond puidurafineerimistehase asukohaks.

Veekogude seisundi kohta tehakse igal aastal kokkuvõte, mis avaldatakse keskkonnaagentuuri veebilehel. Sellest nähtub, et 2016. aastal on Emajõe ja Peipsi järve seisund hinnatud kesiseks. Eesti on veepoliitika raamdirektiiviga võtnud endale kohustuse saavutada pinnavee hea seisund. Seda eesmärki pole Emajõe ja Peipsi järve puhul saavutatud.

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava alusel peab Emajõe ja Peipsi järve seisund olema hea aastaks 2027. Nagu nähtub teaduste akadeemia aruandest, muutuks puidurafineerimistehase puhastusseadmed läbinud vee Emajõkke suunamise korral selle eesmärgi saavutamine ilmselgelt võimatuks ning Emajõe ja Peipsi seisund halveneks.

Oluline on mõista, et nüüd tahetud uuringutega ei ole kunagi soovitud välja selgitada, kuidas keskkonnaseisund tehase rajamisega paraneks. Uuringute tulemusena oleks vaid selgunud, mis ulatuses praegune keskkonnaseisund oleks halvenenud ja kui halvaks riik keskkonnaseisundil laseks minna.

Puidurafineerimistehase käitamiseks on vaja keskkonnakompleksluba. Riik on lähtunud keskkonnalubade väljastamisel kehtivatest keskkonna kvaliteedinormatiividest. Kõik, mis jääb alla normatiivi, on senises praktikas olnud riigile vastuvõetav.