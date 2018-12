Esmaspäevane Tartu Postimees kirjutas, et Tartu linn on andnud loa teha Anne kanali linnapoolsele osale uisuraja ning üles panna sildid «Kalastamine rangelt keelatud!». Kalameeste arvates võtaks uisurada sellisel kujul lastelt ja täiskasvanutelt võimaluse kalastusklubis talipüüki harrastada. Pärast uudise ilmumist tuli toimetusse kõne linnavalitsusest – käivad läbirääkimised, et kalamehed ja uisutajad mahuks mõlemad kanalile ära.