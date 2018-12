Tulevased õpetajad praktikakoha leidmise pärast muretsema ei pea

«Tänavu sügisel tekkis praktikakohtade leidmisega probleem, kuna instituudi praktikakoordinaator vahetus,» selgitas Nelis. Tavaliselt on sügiseks kõik lepingud üldhariduskoolidega sõlmitud, et tudengid saaksid semestri algusest peale praktikale minna. Koolid aga ei võtnud tänavu tudengeid vastu enne, kui lepingud sõlmitud. «Samas pikendas instituut tudengite praktikaaruande esitamise kuupäeva, seega kokkuvõttes kõik laabus,» rääkis ta.

Tavaliselt käib nii, et ülikool teeb kevadel selgeks, kui mitu tudengit vajab sügiseks praktikakohta, ning seejärel räägitakse läbi üldhariduskoolidega. Sessiooniõppe tudengid otsivad ise praktikakoha ja sellega pole üldiselt probleemi olnud. Nelis sõnas, et lähiajal on haridusteaduste instituudil plaan praktikasüsteemi uuendada, et see oleks tudengitele ja õpetajatele veelgi ladusam.