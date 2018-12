Tartu halduskohtu esimeheks saab Sirje Kaljumäe

«Otsustasin nimetada uueks Tartu halduskohtu esimeheks Sirje Kaljumäe, sest ta on võimekas kohtunik, kel on eri kohtuasutustes erinevatel ametipositsioonidel töötamise kogemus ning uues ametis on tal kolleegide usaldus ja toetus,» selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.