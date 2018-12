FIFA fännipasside peatne aegumine võib avaldada survet idapiirile

Tänavu maikuust seniajani on piirivalvurid tõkestanud 138 välismaalase piiriületuse, kes olid Venemaale saabunud FIFA fännipassiga, kuid üritasid seejärel edasi Euroopasse pääseda. Ebaseaduslik ränne hõlmab piiripunktides võltsitud reisidokumentide kasutamist, välismaalaste veoautodesse või bussidesse peitmist ning näiteks ka ebaseaduslikke piiriületusi kagupiiril, kus piirivalvurid on kinni pidanud nii üksinda kui grupis liikuvaid välismaalasi.

Belitšev märkis, et mitmel korral on piirivalvurid ebaseaduslikud piiriületajad tabanud tänu kohalike elanike tähelepanelikkusele. «Nüüdki palume inimestest, kelle käitumise ja välimuse põhjal võib oletada, et nad on saabunud Eestisse ebaseaduslikult piiri ületades, anda teada häirekeskusele lühinumbril 112,» ütles ta.