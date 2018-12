Tamme gümnaasiumis demonstreeriti koristaja- ning tsirkuserobotit

«Alles pool aastat tagasi olid needsamad tudengid, kes täna siin oma töid esitavad samamoodi gümnaasiumi abituriendid, kuid juba täna, pool aastat hiljem, on nad oma kätega valmis teinud oma esimese roboti,» ütles ürituse üle tehnoloogiainstituudi robootika dotsent Karl Kruusamäe.

Tamme gümnaasiumis korraldatud üritusega soovis tehnoloogiainstituut kooliõpilaste hulgas müüti murda, et ülikoolides toimuv on väga teoreetiline, praktilist osa on vähem. Esmakursuslased valmistasid täna esitletud robotid juba esimese semestri jooksul.

Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson märkis, et tudengite kohalolu aitab tulevikuvaateid selgemas perspektiivis näha. «On ju ka meil tehnoloogia- ja infotehnoloogiasuund, kus nii robootika kui ka programmeerimisega tegeldakse.»

«Tudengid on sellest üritusest võitnud nii või naa,» sõnas ürituse eestvedaja õppejõud Janno Jõgeva. «Ainekavas on tudengitel palju väiksemaid etappe, et oma projekt esitada. Enamik neist etappidest on tänaseks juba läbitud – projekti idee väljamõtlemine, idee esitlus, teostus, ka projekti jaoks plakatite disain,» lisas Jõgeva.

Tamme gümnaasiumi õpilastele näitasid tudengid täna 17 erinevat robootika projekti. Enim tähelepanu pälvisid kasvuhoone robot ja ping-pongi pallide «etteviskaja». Esitleti ka mitut koristajarobotit, veekandjat, häälvastusel töötav robot, «inimese jälitaja» robotit, labürindikõndijarobotit ja tsirkuserobotit.