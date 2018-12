Varnja rehvipõletajat võib oodata kuni 1200 euro suurune trahv

Info rehvide põletamise kohta Varnjas on nüüd ka Keskkonnainspektsiooni jõudnud ja keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles, et nad on juhtumiga seoses alustanud väärteomenetlust.

«Jäätmekäitlusest ja jäätmete sorteerimise vajalikkusest on ajakirjanduses pidevalt juttu, samuti jäätmete põletamise keelust ja sellise tegevuse kahjulikkusest,» selgitas Leili Tuul. «Iga piisava elukogemusega kodanik peaks teadma, et rehvide ja muude jäätmete põletamine on keelatud.»

Ta lisas, et täpsemad asjaolud Varnjas selgitatakse välja menetluse käigus ja selle põhjal tehakse ka otsus. Jäätmeseadusest tulenevalt on antud väärteo korral kohaldatavaks karistuseks rahatrahv kuni 300 trahviühikut (1200 eurot).

Põletaja avastanud Andres Salu ütles, et autorehvide põletamine on tema meelest nii tõsine seaduserikkumine ja ta ei kujuta ettegi, kuidas inimesel endal ei teki pähe mõtet, et seda tegevust ei saa kuidagi õigustada. «Tegin kiirelt mõne pildi, et hiljem poleks võimalik vastu vaielda või öelda, et põles miski muu,» ütles Salu.