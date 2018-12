Vanarahva tarkuste kogumik õpetab õigesti otsima

Kes otsib, see leiab. Mida see tähendab? Mis muud kui eks ikka seda, et kui keegi on midagi kaotanud, ei ole tal otsimata võimalik seda üles leida. Aga ei ole nii! Kui avada äsja ilmunud vanasõnaraamat leheküljelt 112, on seal kirjas hoopiski seletus «Pinguta, kui soovid tulemust».