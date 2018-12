Tüütud kodutööd ärgitasid kaht venda töömeheteenuseid pakkuma

Töö kiire ja korralik. Kraftmani juhid Indrek (vasakul) ja Martin Haavistu aitasid koos töömehe Tanel Hiirega (laua all) Tartu Postimehe toimetuse koosolekuruumis laua lahti kruvida. Aega kulus selleks vaid mõni minut.

Need, kes elavad kortermajas või on seal kunagi elanud, on ilmselt korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus pärast väsitavat tööpäeva või puhkepäeva hommikul kostab naaberkorterist painav puurimisheli või haamriga kolkimine.