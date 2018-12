Fotod: rahvusarhiivis saab oma käega katsuda suurteost Sixtuse kabelist

Läinud nädalal pakiti rahvusarhiivi uurimissaalis lahti kolmeköiteline koguteos Sixtuse kabelist «La Cappella Sistina». Tegemist on tõeliselt eksklusiivse teosega: seda on trükitud vaid 1999 eksemplari ning Scripta Maneanti kirjastuse kodulehel on selle hinnaks 12 600 eurot.