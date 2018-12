Andres Soop mõtles välja rakenduse Stargazing, see on mõeldud astroloogia, fotograafia või tähevaatlusega tegelevatele inimestele, kes otsivad linnas või selle läheduses ideaalset ehk pimedat kohta, et tähti vaadelda või pildistada. Et Eesti linnades on valgusreostus suur, võib sobiva koha leidmine osutuda arvatust keerulisemaks. Soobi võistkonna rakendusel on rohelisega märgitud piirkonnad, mis sobivad tähevaatluseks, kollasega piirkonnad, kust võib tähti näha, ning punasega need, kus tähti märgata on väga keeruline.