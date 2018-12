Tartu linn ootab ettepanekuid kultuurivaldkonna parimate tunnustamiseks

Kultuurikandja on linna algatusel loodud aunimetus, mille eesmärgiks on tunnustada ning tänada Tartus tegutsevaid ning aasta jooksul linna kultuurielus silma paistnud loovisikuid ja loomingulisi kooslusi. Kultuuriosakond ootab ettepanekuid, mis aitavad välja selgitada 2018. aasta parimad ning tagavad, et lõppeval aastal kultuurivaldkonnas silma paistnud inimesed ja organisatsioonid saaksid tehtud töö eest väärilise tunnustuse.