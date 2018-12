Pedigree rokkis Armastuse saalis kõrge pingega

Tartlaste rokenrollibande tuli lavale stiilselt väikese hilinemisega ning selleks ajaks oli Armastuse saal publikuga täitunud. Rahva poolt armastatud bändi lood «Johnny and Jane», «Maybe-maybe», jt kõlasid veenvalt, kuid samas tekkis tunne, et just neid oleks tahtnud kuulata veidi suuremal laval parema saundiga. Laval toimuv näis bändiliikmete jaoks olevat ka liiga tavaline ja harjumuspärane, lihtsalt üks järjekordne laiv. Puudu näis seeekord jäävat just sisemisest põlemisest.

Kontserdi teine pool oli seevastu märksa paljulubavam ja kinnitas, et viimasel ajal puhkerežiimil olnud ansambel on siiani vormis. Küsimus on vaid selles, kas lähiajal toimub midagi, mis bändi uutel täistuuridel pöörlema paneb. Potentsiaali neil selleks muidugi jagub.

Kontserdilt jäi siinkirjutaja pähe tuksuma mõte, et laivil oli kahtlaselt vähe nooremaealist publikut. Pidu oli selgelt 30 pluss orientatsiooniga. Küsisin undergroundroki aktivistilt Karlis Kastaneedalt, et kuhu kõik uued noored Tartu bändid kadunud on. «Nad on olemas, Tartu underground on väga vitaalne ja tegutseb poolpõrandaalustes klubides,» väitis ta. Loodetavasti on see skeene lähiajal aktiveerumas. Kurtmist, et valitseb vaikus, olen ma «vanade olijate» suust kuulnud ennegi.