Varnjas jäi rehvipõletaja oma musta tööga pildi peale

«Täna kella 13.10 ajal Varnjas nägin, et Kesk 117 maja lähedal võsa servast tõuseb palju musta suitsu,» kirjeldas Andrus Salu juhtunut. «Lähenedes nägin, et põllu peale oli tehtud üsna suur lõke, kuhu üks meesterahvas veel üht autorehvi juurde viskas. Tegin kiirelt mõne pildi, et hiljem poleks võimalik vastu vaielda või öelda, et põles miski muu. Ja helistasin 112.»