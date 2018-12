Tõnisson 150. Jaan Tõnissoni saatuselool on mitu lõppu

Jaan Tõnisson viidi kodust ära 13. detsembri hommikul kella nelja ja viie vahel ning korter pitseeriti. Tõnisson oli vahistamismääruses kuulutatud «vaenulikuks elemendiks», kes oli sooritanud kuriteod nõukogude korra vastu. Tema esimene ülekuulamine oli kohe samal päeval.

Esialgu hoiti Tõnissoni Tartu vanglas. Seal vestles temaga vangla arst Peeter Hansen. Tõnisson rääkinud, et karastab end hommikuti külma veega ja arst hoiatanud külmetamise eest. Hilda Tõnisson käis vanglasse pakke viimas ning need võeti ka vastu. Kas Tõnissoni need ka kätte sai, pole teada.

11. jaanuaril 1941 viidi Tõnisson Tallinna keskvanglasse ehk Patareisse, sest Tartu kurtis tema allumatuse üle. Patareist transporditi Tõnissoni ülekuulamisteks Pagari tänaval asunud NKVD sisevanglasse. Protokollitud ülekuulamisi oli kümme, pikim vältas seitseteist tundi, algas õhtul ja kestis läbi öö järgmise pärastlõunani.

Süüdistuskokkuvõte koostati 29. juunil. Julgeoleku rahvakomissar Boris Kumm kinnitas selle järgmisel päeval. Tõnissonile esitatud süüdistused algasid 19. sajandi üheksakümnendatest aastatest, mil ta juba pidanud aktiivset võitlust revolutsioonilise liikumise vastu, ja hõlmasid kogu tema tegevust enne vabariiki ja selle ajal. Ajalehe Postimees väljaandmine oli eraldi nimetatud.

2. juulil vormistatud Balti sõjaväeringkonna tribunali istungi protokollis on kirjas Jaan Tõnissonile määratud karistus: surmanuhtlus, aluseks Vene NFSV kriminaalkoodeksi § 58 lõiked 4 ja 13. Tõnisson andis allkirja, et on süüdistusega tutvunud, aga end süüdi ei tunnistanud. Mis edasi juhtus, on tänini täpselt teadmata. Jaan Tõnisson kadus.

Kui sakslased juulis 1941 vallutasid Tallinna, leiti vanglast vaid kohver Jaan Tõnissonile kuulunud esemetega. Tema kohta koostatud julgeolekutoimikus on küll märge, et seoses sõjaaja olukorraga evakueeriti ta Nõukogude Liidu tagalasse, kuid samas on ka märge, et otsingutega türmides ja laagrites (Kirovi oblastis jm) teda ei leitud. Selle kohta, et Tõnissoni vangilaagrites ei ole, vormistati ka ametlik teatis.

Ometi hakkasid peaaegu kohe, juba Saksa okupatsiooni aastatel, levima jutud sellest, et Tõnisson on elus ning teda on nähtud Venemaa vangilaagrites, küll Permis, küll Voronežis, küll Kirovis. Mitmedki mälestused kirjeldavad, et ühel või teisel juhul ja eri kohtades võis tegu olla Jaan Tõnissoniga. Kuid enamik kirjutajaist ei kohanud teda isiklikult ja edastas kellegi teise juttu või kuuldut.

Nii rääkis Johannes Vares-Barbaruse valitsuse sisekaitseülem Harald Haberman, hilisem Nõukogude Eesti akadeemik, 1985. aastal lugu sellest, kuidas 1942. aasta sügisel püütud Jaan Tõnissoni keelitada kõnelema nõukogude võimu nimel. Nimelt tekkinud Moskvas idee panna üks eesti rahva juhte raadios sakslaste vastu kõnelema. Hendrik Allik pakkunud selleks rahvajuhiks Tõnissoni.