Airis Meier: katuseraha külvamine jõudis absurdini

Uudised katuseraha saavate organisatsioonide juhatuste koosseisude kohta ajavad otse öeldes iiveldama. Näiteks toetab Keskerakond 100 000 euroga Tööstuspark Intec-Nakro MTÜd, mille kahest juhatuse liikmest üks on Keskerakonna liige ja, mis veel hullem, on ka süüdi mõistetud korruptsioonis. Samuti jääb segaseks, miks soovis Isamaa toetada 50 000 euroga Pärnu linna või 25 000 euroga Paide linnavalitsust. Ma ei teadnudki, et meie omavalitsused on mittetulundusühingu või sihtasutuse rollides.

Neid markantseid näiteid on veelgi. Kaasava eelarve hea näite leiab kasvõi Tartu linnast, aga ka paljudest muudest Eesti omavalitsustest. Kaasava eelarve idee on kutsuda kodanikke otsustama vähemalt osaliselt nende enda välja teenitud raha kasutamise üle.

Iga omavalitsuse unistus on omada kodanikke, kes on ühiskondlikult aktiivsed ning hoolivad oma kodukandist nii palju, et soovivad seda paremaks muuta. Kaasava eelarve kaudu on korrastatud laste mänguväljakuid ja valgustatud pimedaid tänavanurki.

Protsess algab ideekorjega ning lõpeb kodanike hääletuse ja ideede elluviimisega. Sinna vahele jäävad hindamine, arutelud ning mis ehk isegi kõige olulisem: ideede laiemale avalikkusele tutvustamine.

Kahjuks aga on praegune katuseraha teema jõudnud tasemele, et tuleb üle korrata ka kõige elementaarsemad tõed: rahva teenitud raha tuleb kasutada selle rahva hüvanguks.

Loomulikult on võimalik, et ka mõnel erakonnaga seotud inimesel on mõni ülihea idee, mida ellu viia, kuid idee rahastamist ei hindaks tema erakonna poliitikud, vaid hoopis paikkonna elanikud. Seega saaksid toetatud head ideed olenemata nende esitaja erakondlikust kuuluvusest.

Isegi kui katuseraha jaotamise ettepanekute seas on selliseid, mida ma isiklikult toetaksin, siis praeguses protsessis saavad kahjuks mustaks kõik kasusaajad, ka näiteks lastefond. See on kurb.

Aeg on lõpetada katuseraha jagamine ja suunata see summa kaasava eelarve ideesse, kus mitmete miljonite jagamisel saavad ka raha teenijad ise oma arvamust avaldada.

Pole saladus, et katuseraha on Eestis jagatud aastaid ja selles on olnud osalised kõik erakonnad. Viimasel kahel aastal on Reformierakond sellest võimalusest ainsana loobunud, sest meie meelest on sellega mindud üle igasuguse piiri. Tänavu puistatakse üle riigi poliitiliste suvaotsuste tulemusena laiali kõigepealt 30 miljonit valitsuserakondade poolt ja siis veel 7 miljonit riigikogu fraktsioonide poolt ning erinevalt varasemast saavad raha ka paljud erakondade ja nende liikmetega seotud organisatsioonid.