Kolmas advent: ära mõtle sellele, mida sul ei ole, vaid mõtle, mis sul on

Õpetaja Marek Roots ütles, et enamasti on nii, et jõulude eel soovivad inimesed seda, mida neil ei ole. Ja lisas, et need jõulud võiksid tulla ju teisiti. Inimene võiks hoopis mõelda, mis tal on, ja kas või kirjutada üles need mõtted ja seda loetelu iga päev korraks silmitseda. Õpetaja Marek Roots usub, et see tooks südamesse palju suurema rõõmu, kui mõtlemine nendele asjadele, mida tal ei ole.