Elmari raadio tegijad istuvad kuuse all, soovilood kostavad üle südalinna

Täna hommikul mikrofonide taga istunud Kristiina Kraus ja Tambet Ind ütlesid, et neilgi on väga hea meel oma kuulajate nägusid näha.

Kuna pühapäeva ennelõunal loetakse Elmari raadiost ette sõnumeid ja interneti teel tulnud tervitusi ning mängitakse soovilugusid, siis pole haruldane, et mõni laps või täiskasvanu, kes on tulnud kuusele oma soove külge riputama, satub mõttele saata soov või tervitus teele ka Elmari raadiost.

Sealsamas kirjutataksegi see paberile ja pistetakse klaasmaja ukse vahelt sisse. Inimestele meeldib väga, kuidas nende öeldu juba mõne minuti pärast üle platsi kõlab ning üsna magus on ka ette kujutada, et too inimene kas siis Võrus, Haapsalus või Sõrves seda eetris loetud tervitust ja muusikapala samal ajal kuuleb.