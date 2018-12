Polaroidfotode näitus keskendub aja tunnetusele

Autor ütleb, et mõned paigad on alati olulisemad kui teised. Mõned kohad meenuvad aga pigem inimeste kaudu, kes ühes või teises kohas elavad – maja on lihtsalt vorm nende ümber. «Nii toad, hooned kui ka inimesed muutuvad ning mina koos nendega,» ütleb ta.

«Kohad fotodel on olemas ka tänasel päeval, aga nende väljanägemine on muutunud ja sellisena nagu polaroididel näha on, ei ole neid võimalik enam vaadelda,» selgitas Kerly Ilves. Näituse rõhk ei ole autori isiklik kogemus nende kohtadega, vaid pigem nendele paikadele erilisuse andmine jäädvustades need polaroididele. Polaroididele on jäädvustatud ruum ja aeg, aga ajas toimunud muudatusi saab ainult ette kujutada.