Mida teeb aeg toiduga ning mida tähendavad hetk ja igavik

Kerly Ilves valis toidu, et näidata aja ja ruumi tähtsust. «Aeg ja ruum on mõlemad lahutamatus seoses aine liikumisega, nad on universaalsed ja ei ole midagi, mis võib eksisteerida väljaspool aega ja ruumi,» kommenteeris ta. «Ma püüdsin ruumi oma fotodelt eemaldada ning lubada toidul justkui tühjuses hõljuda. See jätab ainult aja, mida võib lugeda pildistatud toiduainetelt.»