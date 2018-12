ERMi jõululaadal kuuleb superstaari ja võib õppida tundma Eesti süldi ajalugu

Jõululaada peaesineja on superstaar Uudo Sepp, aga esinejaid on teisigi, näiteks akordionimängijad Kulno Malva ja Julius Koppel. Päeva juhib Madis Ligi.

Sülditraditsioone tutvustaval sündmusel leiab vastuseid küsimustele: kui kaugele ulatub Eesti süldi ajalugu, as me saame rääkida traditsioonilisest ja ainulaadsest Eesti süldist, milline on traditsioonilise Eesti süldi retsept?