Uus tegelane Semu aitab pimedatele lastele punktkirjas raamatuid saada

Ühel ilusal õhtul helistab perekond Kahvli uksekella väike ruuge rebane, kellel on taskus kana nimega Kusta. Ta tuleb kaisuloomade maailmast, sest pere pesamuna Joonas on igatsenud endale sõpra ja seltsilist. Vahva ja vallatu rebasepoisiga kohtudes saab igaüks kähku aru, kui huvitav, põnev ja lõbus on elu koos temaga!