Tartu Uus Teater lavastab Alo Põldmäe kammerooperi «Emajõe ööbikud»

Alo Põldmäe sõnul on ta osa ooperist kirja pannud Egeuse mere Santorini saarel. Huvi kirjutada laulupeost suur muusikateos pärineb ajast umbes 45 aastat tagasi, kui tema ema, muusikaliselt haritud kirjandusloolane Aino Undla-Põldmäe ja Gustav Ernesaks kavandasid samasisulist ooperit. Tänavu juunis hakkas Tartu Postimehes ilmuma Alo Põldmäe kirjutiste sari sellest, kuidas edenesid ja millele takerdusid 150 aastat tagasi esimese eesti laulupeo ettevalmistused.

Tartu Uue Teatri teatel on kammerooperis publiku ees 150 aasta tagune Tartu. Perekond Jannseni kodus on küpsemas uus kaelamurdev idee. Nagu eestikeelse päevalehe väljaandmisest poleks veel küll, korraldab sama seltskond ehk sisuliselt väike perefirma (Jannsen ja tema lapsed) nüüd eestikeelset laulupidu. Ka siin pole esialgu erilist edu loota ning nii võimu kui ka rahvuskaaslaste vastuseisu tuleb murda tasa ja targu, igasuguste kavalustega, kohati oma au ja väärikust löögi alla pannes.