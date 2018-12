Purjus politseinik rammis Jõgeval autoga tänavavalgustusposti

Tartu politseijaoskonna patrulltalituse juhi Alvar Pähkli sõnul käitus politseiametnik kahetsusväärselt. «Korrakaitsjate töö on tagada turvalisust ning olla eeskujuks igal ajahetkel. Alkoholi tarvitanuna rooli istumine on vastuvõetamatu,» ütles ta. «See on valus löök nende väärtuste pihta, mida me ise ühiskonnas juurutame. Töötame iga päev selle nimel, et Eesti teedel oleks vähem ohtlikke juhte. Tema käitumist ei õigusta miski,» jätkas ta.