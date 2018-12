Parimad müürsepad õpivad Tartu kutsehariduskeskuses

Kolmepäevasel võistlusel tuli noortel müürseppadel 14 tunniga laduda välisseinafragment koos soojustusega. «Kõige raskem oli meie jaoks just esimese kolme rea telliste ladumine,» kommenteerisid noored meistrid Veiko Kook ja Kristo Kinks võistlust. Antud eriala valisid Kook ja Kinks seetõttu, et töö pakkus neile huvi ning see on ka üsna vaheldusrikas.