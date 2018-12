Kui Nõukogude impeeriumi koondisesse kuuludes on olümpiamängudel au ja kuulsust kogunud mitmed Eesti korvpallurid, siis iseseisva riigi koondisega oleme käinud vaid 1936. aasta Berliini olümpial, kus saime üheksanda koha. 84 aastat hiljem on meie korvpalluritel taas reaalne võimalus maailma suurimale spordipeole pääseda, seda küll suurest ehk 5x5 korvpallist välja kasvanud, ühe korvi all mängitava kolm kolme vastu formaadis.