Tartu Vaksali sada häda. Tõstuk katki, lifti pole, kaldtee liiga järsk

Suuremale osale inimestele, kes Tartu vaksalis omal jalal rongile ruttavad, jääb ilmselt märkamata, et kaht perrooni ühendava maa-aluse tunneli treppide juures on invatõstuk rikkis. Veel vähem on neid, kes teavad, et nii on see olnud juba augusti lõpust. Miks nii kaua? Tõstukile kinnitatud silt ütleb, et kui vajatakse abi, tuleb helistada märgitud numbrile. Tartu Postimees tegi eile hommikupoolikul katse ja veendus, et abi tulebki. Aga selleks kulus 12 minutit, mis rongile ruttajale on üüratult pikk aeg. Reisirongiliiklust korraldava Elroni veebilehel ei leidu samas infot, et liikumisraskustega inimesed peaks Tartu vaksalis tavapärasest rohkem aega varuma.