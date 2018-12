Maarja kooli lapsevanemad mängivad näidendis oma lastele

Üks entusiastlik lapsevanem, kes härjal sarvist haaras ja ise lavastuses «Jeesuslapse sünd» tähelauljat kehastab, on Lagle Aim. Tema sõnul tuli jõululavastuse mõte kooli hoolekogus. «Mitu aastat on olnud see probleem, et lapsevanematel pole võimalust omavahel piisavalt suhelda. Kõigil on pikad ja kiired tööpäevad. Arutasime, kuidas olukorda parandada,» selgitas Aim.