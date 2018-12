Kunstlumerajal saab suusatada nii Tartus kui ka Otepääl

Viis esimest ringi seljataga, kiitis Elge Kütt, et libisemine on Tähtvere spordipargi kunstlumest suusaringil väga hea. Mis sellest, et suusad sel hooajal esimest korda all ja määre nii, nagu läinud talvest jäi. Ainult et lühikesevõitu on see rada, tõdes ta.