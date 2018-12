Estookin Andreen (21) on maalil «Ramona parem tulevik» kujutanud iseennast kauges edaspidises elus.

Tartu Uue Teatri ühes alumise korruse väikeses saalis, kus on antud ka etendusi, saab praegu vaadata näitust «Cyber Creation» Estookin Andreeni maalidest, millel noor kunstnik on kujutanud tulevikku. Kuid mitte tavalist tulevikku, vaid sellist, mis on justkui välja kasvanud 1960., 1970. ja 1980. aastatest.