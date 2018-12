Aadu Must: parem kuldmünt kui peotäis vaskraha

Jaak Nigul on kindel, et maamaks läheb palkade tõstmiseks. Võib-olla kaudseid seoseid sellega isegi on, aga ometi on see väga vanaaegne arusaamine. Tsaariaegsest süsteemist oleme ammu üle saanud – ei ole nii, et linna eelarvel on igal kululiigil juurde kinnitatud katteallikas. Vanasti oli. Isegi Tartu ülikoolile anti 19. sajandi algul mõned mõisad, et ta nendest ennast ära majandaks. Aga paar sajandit tagasi saadi sellest põhimõttest üle ja eelarved muutusid palju keerulisemaks ning nende koostamisel arvestatakse korraga paljusid mõjureid.

Aga mis toetust sa oma ettepanekutele ikka ootad, kui oled neist vaid nurga taga rääkinud.

Veel on Nigul kuri linna põhimääruskomisjoni peale, kes tema vaateid ei jaga. Siin teeb ta ilmselgelt sohki. Komisjon pidas kokku kaheksa koosolekut ning kõik olulisemad teemad hekseldati mitu korda läbi. Ikka selleks, et kõik komisjoni liikmed asjast enam-vähem ühtmoodi aru saaks.

Samuti komisjoni kuulunud Nigul, hõivatud inimene, jõudis kaheksast istungist ühele. Aga pärast pahandas, et ei ole saanud teistele ei oma konstruktiivseid ega destruktiivseid ideid tutvustada. Aga mis toetust sa oma ettepanekutele ikka ootad, kui oled neist vaid nurga taga rääkinud.

Juba paar tuhat aastat elab ilus lendlause Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. Eesti talupojatarkus räägib samast asjast – teate küll, silmast, pinnust ja palgist.

Palgaralli? See puudutab tõepoolest ka linna tippjuhte, kelle palkade teema pakkus tõsist arutelu. Need olid aastaid ühel tasemel püsinud ja madalamad nii mõnegi valla ametnike omadest. Võrdlesime, analüüsisime, tõstsime.

Tartu linnavolikogu esimees on harva talle määratud palka täiel määral lasknud välja maksta ja oluline on rõhutada, et praegune volikogu esimees, kes on ka riigikogu liige, linnalt palka ei saa. Ei volikogu juhatamise, ei komisjonide juhatamise eest. Järelikult ei pea tema palga jaoks küll ühtegi maksu tõstma.

Põhiosa «palgarallist» on läinud siiski madalapalgaliste linnaametnike, näiteks sotsiaal- ja kultuuritöötajate töötasu järele aitamisele. Aga kuna linnapea Urmas Klaas juba peatus oma selgituses (TPM 7.12) raha-asjadel, ma neist siinkohal pikemalt ei räägi.

Mulle meeldib Jaak Niguli kodanikujulgus ja vahel sekka lausa provokatiivsus. Tegelikult on igas volikogus vaja, et see ei koosneks ainult teistele järele kiitjatest. Kriitikud sunnivad teisigi asju põhjalikumalt läbi arutama.

Ma austan Jaak Niguli õigust arvata, et tema arvates oli tselluloositehase vastane võitlus «linnavalitsuse suur bläkk». Aga vana arhivaarina sukeldusin seepeale kohe kõikidesse asjasse puutuvatesse dokumentidesse. Kas Jaak Nigul on tõesti arutelude ajal tselluloositehase vastaste vastu sõna öelnud ja volikogu on teda lihtsalt ignoreerinud? Linnavolikogu dokumentides ei näi küll ühtegi tema sellekohast arvamust kirjas olevat. Aga hea, et vähemalt ajalehest seda lugeda saime.