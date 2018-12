Anne kanalile pannakse järgmiseks suveks püsti sarnane veepark, nagu on näha pildil. Veepargi looja OÜ Volmat juhatuse liige Daniel Matsukevitš lubas, et Tartu veepark tuleb suurem ja rohkemate atraktsioonidega ning pakub tartlastele kindlasti palju rõõmu.

Loodetavasti saab laste ja täiskasvanute rõõmukilkeid Anne kanalil kuulda juba järgmise aasta mais, sest just siis soovib OÜ​ Volmat ​juhatuse liige Daniel Matsukevitš oma esimese veepargi avada. Veepark tuleb sarnane sellega, mis sel suvel avati Tallinnas Männikul, see tähendab, et tegemist on hooajalise veepargiga. Hooaeg kestab maist septembrini.