Sel korral on planeeringust huvitatud isik ja maaomanik Tartu linn, kes on praeguse kava järgi nõuks võtnud pärast planeeringu kehtestamist juba tuleval aastal krunte müüma hakata, selgitas Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven.

See 2,6 hektarit suur planeeringuala asub Ülejõe linnaosas kahel pool sajandeid vana Ujula tänavat, kuid on hoonestamata, ehkki hoonestamiseks on planeeringuid koostatud varemgi. Naabruses asub Uus-Jaani kalmistu, see on ajaloomälestis ja sel on 50 meetri laiune kaitsevöönd, mis osaliselt ulatub planeeringualale ja tingib hoonete kõrguse. Planeeringuala asub osaliselt ka Emajõe kalda piiranguvööndis.