Heljo Pikhof: lõputu luuremäng raudteejaamas

Ei käi meilt rong paraku igasse ilmakaarde, ei Berliini, ei Pariisi. Ei hakka ka siis käima, kui ükskord Rail Baltic välja ehitatakse – kui ehitatakse.

Rongiga ei saa Tartust isegi mitte otse ja kiiresti Riiga, ehkki üks Liivimaa kõik. Tõsi, aeg-ajalt arutavad Eesti ja Läti ministrid Tartu–Riia rongiühenduse arendamist, esiotsa peavad küll plaani, hindamaks ümberistumisvõimalusi Tallinna–Tartu–Valga–Riia rongiliinil – habemega lugu teadagi.

Ometi saab Tartust rongiga Tallinna ja Valka ja Koidula piiripunkti. Et rongisõit on mõnus reisimisviis, tulevad paljud ümberkaudsed just rongiga Tartusse tööle või kooli või ka saalivad kahe suure linna vahet. Mõnelgi juhul on rong vaat et ainus võimalus, et liikuma pääseda – kui on vaja endaga kaasa tarida lapsi ja vankreid, rattaid ja pampe või kui liigud ratastoolis.

Ent just neile, kellele on rongi kõige rohkem vaja, on pääs sellele tehtud kõige raskemaks. Peaperroonile, jah, saab kenasti läbi vaksalihoone. Paraku ei anna kõiki saabuvaid-väljuvaid ronge ühele teele kuidagi kokku klapitada. Lisaperroonile ehk teisele ja kolmandale teele pääseb läbi raudteealuse tunneli. Jaamahoonest sakitab tunnelisse mitu üsna järsku trepikäiku, kui oled täisjõus ja kõbus, pole probleemi.

Ratastel liikujatele on linna poolt tulles jaamahoonest paremat kätt tehtud aga kaldtee. Mööda seda saab liikuda alla tunnelisse – aga rongile sealt ratastel enam ei pääse: kahel pool on trepistikud. Trepitõstuk on katki augusti lõpust peale.

Lapsevankriga vanematel, jalgratturitel, eakatel ja liikumisraskustega inimestel pole teist teed kui kõrgest trepist üles ronida.

Ka noortel emadel võtab laste ja vankrite ülestassimine võhma välja, mis sest et nii mõnigi suudab tagantjärele ironiseerida: just rongisõit Tartu jaamast kasvatavat neist kanged eesti naised. Eakamad inimesed selles katsumuses midagi naljakat aga ei näe, ja õigusega. Trepiastmed on kõrged, astme eenduva ääre taha võib jalg takerduda, kui samm pole kuigi kindel, ja kui tahad tasakaalu säilitamiseks käsipuust kinni haarata ja hoida, pole seegi igal pool võimalik, sest kohati on käsipuu tihedalt seina küljes kinni, nii et kätt vahele ei saagi.

Omalt poolt teeb liikumise raskemaks veel jalge ees looklev jalgrataste lükkamiseks paigutatud metallsiin. Mu noored tuttavad, kes on rongiga pool Euroopat läbi rännanud, kinnitavad, et laste ja reisikohvritega pääseb igas sõlmpunktis ilma raskusteta liikuma ja nii ebastabiilset invatõstukit kui meil Tartus pole kusagil mujal silma hakanud.