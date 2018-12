Mariis Adamberg: rongi väljumistee sõltub väljumisajast

Väide, et rongile kiirustajad on Tartu jaamas jäetud teadmatuses ekslema, ei vasta tõele.

Jaamahoones on elektrooniline infotabloo, mis kuvab reisi väljumisaega, reisi numbrit, sihtkohta ja ka ooteplatvormi. Vajaliku ooteplatvormi leidmist hõlbustavad infoviidad, millel on märgitud platvormidele liikumise juhised. Tagumisele perroonile aitavad viidad on nii tunneli trepi kohal kui ka tunnelis. Õigele platvormile jõudmiseks tuleb tõesti viitasid jälgida.

Sarnane infotabloode ja ka perroonidevaheliste viitade süsteem on kasutusel mitmel pool – nii Tallinnas Balti jaamas kui ka teistes Euroopa linnades. Selleks et jaamast saaks korraga väljuda või läbi sõita mitu rongi, ongi rohkem teid ja perroone.

Praegune teede jaotus arvestab võimalikult optimaalset ajakasutust mitme rongiliini planeerimisel – oluline on, et peatuse kestus oleks mõistlik, mitte liiga pikk, aga küllaldane ümberistumiseks.

Oluline on, et peatuse kestus oleks mõistlik, mitte liiga pikk, aga küllaldane ümberistumiseks.

Tartu–Tallinna rong, mis väljub kell 7.35, tuleb Valgast (jõuab Tartusse kell 7.32) ja ootab sõitjaid tagumise platvormi ääres. Jaama saabub see rong mööda nn peateed ning jaama jõudmisel teed ei vaheta, see tähendab, et ka pööranguid pole vaja ümber seada. Rongide vastuvõtu- ja ärasaateteede valikul on logistika ja ohutus tähtis. Tuleb arvestada, kust rongid tulevad ja kuhu nad teel on ning kui palju on aega nende väljumiste ja saabumiste vahel.