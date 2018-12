Pangaautomaadist avastati võltsimistunnustega rahatäht

Viimase poole aasta jooksul on politseile Tartumaalt teada antud 15 valerahajuhtumist. «Võrreldes varasemate aastatega on teateid valeraha kohta palju vähemaks jäänud,» ütles Lõuna prefektuuri vanemuurija Maris Orgusaar. Ta lisas, et valeraha on vähemaks jäänud kolmel põhjusel. Esiteks on suurenenud inimeste teadlikkus ja tähelepanelikkus sularahaga arveldamisel, teiseks on väga paljud kaupmehed omale soetanud korralikud sularaha kontrollimise seadmed ning uuendanud neis kasutatavaid programme. Kolmandaks teeb ses valdkonnas väga head tööd ka maksu- ja tolliamet, kes on riiki saabuvatest postisaadetistest tuvastanud üksjagu valeraha ning välistanud seeläbi valeraha ringlusesse jõudmise.