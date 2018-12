Tartu Do tõusis Eesti parimaks judoklubiks

Iga klubi esindas vähemalt viieliikmeline meeskond. Võisteldi kaalukategooriates -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg ja +90 kg. Paaril viimasel aastal pole Do klubi vigastuste tõttu oma kõige tugevamat esindust välja saanud panna. Ka seekord pidid tartlased hakkama saama ilma viimaste aastate raskekaalu valitseja Juhan Mettiseta.

Poolfinaalis kohtus Do 2016. aasta karikavõitja, koduväljakueelist omanud Aitado klubiga. Tartlased võitsid matši tänu Mattias Kuusiku, Aleksandr Garadzha, Mark Potapovi ja Aslanbeg Magomedkerimovi võitudele üldseisuga 4:1 ning edenesid finaali, kus kohtusid Tallinna Audentesega.

Esimesed kaks kohtumist lõppesid Do meeste kaotusega ja see tähendas seda, et rohkem eksimisruumi ei olnud. Aleksandr Garadzha, Mark Potapov ja Aslanbeg Magomedkerimov panidki oma paremuse maksma - Magomedkerimov seejuures otsusvas matšis lisaajal - ja nii kuulus Dole Eesti karikavõistluste võidutrofee.