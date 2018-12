Jutud löövad lugejat puäntide ja roppustega

Vikerkaare viimasesse numbrisse on tartlasest kirjanik ja õpetlane Berk Vaher üles tähendanud täpselt need laused, mida on vaja siinse kirjutise alustuseks: «Nali ei ole kunagi lihtsalt nali. See ründab ja vabastab, kiusab ja lepitab, murrab seintesse uksi lahti ja siiski ka aeg-ajalt sulgeb neid, summutab väitlusi, laseb kohatult käega lüüa.»