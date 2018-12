Go Bus sõlmis suve hakul linnaliinibussidele tankla rajamiseks lepingu kütusefirmaga Alexela. «Koppa pole meie õue peal veel maasse löödud,» ütles Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla eile. «Tankla peab valmis olema järgmise aasta 1. maiks. Alexelast on mulle öeldud, et võin rahulikult magada, kõik saab õigeks ajaks valmis.»