Soodsam hind ei meelita kohvijoojaid topsist loobuma

Seda fakti pidi tõdema Gustavi kohviku juhataja Relika Teska, kui hakkas kohvikusse oma termosega kohvi ostma tulnud klientidele musta kohvi pakkuma pea poole väiksema raha eest, kui tuleks välja käia topsikohvi ostes.

«Me kujutasime ette, et tuleb meeletu kohvijärjekord,» ütles Teska. Siiani kestev kampaania pole aga kuigi populaarne. Pigem vastupidi – huvi kahaneb pidevalt. Sellegipoolest sõnas Teska, et Gustavil pole plaanis lõpetada odavama kohvi pakkumist.

«Hinnavahe on ju päris suur. Kui isegi selle peale tungi ei ole, siis järelikult ei ole asi allahindluses,» rääkis Teska. Ta avaldas lootust, et inimeste tarbimisharjumusi on siiski võimalik muuta keskkonnahoidlikumaks.

Suur elustiili muutus

Oma topsiga kohvikusse minek on elustiili muutus, mis nõuab hommikutoimingute ümbermõtlemist. «Klient ütleb, et tore mõte ja pakkumine küll, aga ma võtan ikkagi kohvi papptopsi, sest olen nii harjunud,» sõnas ta. Teska arvates võib olukorda aidata parandada näiteks jookide valiku laiendamine, et soodustus kehtiks ka caffé latte ja cappuccino ostjatele. Siis oleks oma topsiga kliente rohkem.

Kui kohvik Gustav üritab motiveerida oma topsi kasutama soodustuse abil, siis kohvikohas Säde proovitakse klienti mõjutada muudmoodi. «Me ei meelita inimesi prääniku ehk allahindlusega, me räägime nendega,» ütles Säde juhataja Maarja Kordemets.

Ta tõi näite kohviku lähedal asuvast ettevõttest, mille töötajad iga päev kohvi papptopsidesse kaasa ostsid. «Paari mainimise peale said nad juba aru, et päris tore oleks oma tass kaasa võtta,» rääkis juhataja. Kordemetsa sõnul on tema kogemus näidanud, et mõte keskkonnasäästlikust käitumisest jõuab klientide teadvusse ka soodustust pakkumata.

Mitte üksnes papp

Keskkonnakaitse üliõpilaste seltsi esimehe Jürgen Hendrik Voitka sõnul tuleb kohvijoojatele selgeks teha topside mõju keskkonnale ja isikliku termose pikaaegne kasu. Siis võib nii soodustuse pakkumine kui ka kasutamine populaarsemaks muutuda. Voitka sõnul arvatakse näiteks ekslikult, et ühekorratops koosneb ainult papist.

«Tihti on need kaetud polüetüleeniga, mis teeb topsi veekindlaks, ent muudab selle taaskasutamatuks ja keskkonnavaenulikuks,» rääkis Voitka.

Tartu kesklinna suurematest kohvikutest pakuvad oma termosesse kohvi ostes soodustust kaks kohvikut: Gustav ja Kohvipaus. Gustavis saab oma topsiga tulles kohvi odavamalt 90 sendi ning Kohvipausis 10 sendi võrra.