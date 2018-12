Autokooli sõiduõpetaja sõim haavas last lasteaeda viinud ema

«Kuna lasteaia ette pargitud autode tõttu on sealsel teel kitsas, jäin veidi kaugemale ootama, et vastu tulnud auto läbi lasta,» kirjeldas Reinthal hommikust episoodi. Ta jätkas, et see polnud sõiduōpetaja jaoks ilmselt siiski piisavalt kauge. Reinthali jutu järgi hüppas teise auto rooli tagant välja mees ning käskis tal akna alla kerida. Siis hakkas mees valimatult sõimama ja karjuma. «Sellist sõimu, mis sealt tuli, olen kuulnud ikka väga harva,» nentis Reinthal.

Saaga jätkus, kui Reinthal Motohundi infonumbrile helistas ning juhtunut selgitas. «Sain täpselt samasuguse alandava ja mõnitava suhtumise osaliseks.»

Raino Verliin kirjeldab aga olukorda veidi leebemalt. «Ma väljusin autost ja küsisin juhilt, et kas ta on loll. Mida ta teeb? Kuhu ma selle suure autoga antud olukorras minema pidin?» rääkis Verlin.

Verliini sõnul ütles ta Reinthalile, et jäägu natuke varem seisma ja lasku suurem auto läbi. «Lisaks küsisin veel, kas juht liiklust oma nina otsast kaugemale ei näe. Antud olukord oleks võinud veoautojuhi kehvema reaktsiooni puhul lõppeda õnnetusega,» märkis Verliin.

«Loomulikult küsisin ka tõredal häälel kust ta oma load sai? Kas ostis? Lahkudes tõstsin käed üles ja ütlesin «tule taevas appi»,» tunnistas ta. Verliin ütles, et kõik, kes teda tunnevad, need teavad, et ta ei ole inimene, kes karjuks ja räuskaks.

Autokooli Motohunt selgitus. FOTO: Autokool Motohunt

Selleks, et kõik inimesed saaksid situatsioonist aru, tegi autokooli juht skeemi, kus on täpne olukord näidatud. «Tagumine «Auto 2» (skeemil) nägi situatsiooni ette ja jäi juba eelnevalt kaugemal seisma, et meid läbi lasta,» ütles Verliin.