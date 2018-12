Perearstidel napib uuringuteks raha

Tartus tegutsev perearst Urmas Takker kinnitas, et Eestis tuleb perearstidel uuringuid teha vastavalt võimalustele, mitte vastavalt vajadusele. «Meil on kindlustusmeditsiin, kindlustaja on haigekassa, kes määrab reeglid ja tingimused, mida perearstid peavad täitma,» rääkis ta.

​Takker lisas, et ressursid on piiratud ja seetõttu toetutakse teaduslikule raviplaanile. See tähendab, et igale eestlasele D-vitamiini uuringuid ei tehta, sest defitsiit on niikuinii. D-vitamiini kontrollimine ühel patsiendil maksab perearstile umbes kaheksa eurot.