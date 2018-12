Sõbrad koondasid varalahkunud Rein Ahase luuletused ühtede kaante vahele

Lisaks sellele, et Rein Ahas oli hinnatud teadlane, teatakse teda ka luuletajana. Ta ei kirjutanud luuletusi küll liiga palju või liiga sageli, sest on öelnud, et luuletamine tähendab tema jaoks hingeseisundit, mida saab teha vaid siis, kui on kas väga halb või väga hea. Tema tekstidele loodud laule on esitanud ansamblid Jääboiler ja Jäääär.