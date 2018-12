Kätlin Konstabel: kuidas karm jõuluaeg stressita ja naeratus näol üle elada

Jälle on see karm aeg käes, advendiaeg ja siis jõulupühad ise mõne nädala pärast. Karm – see pole muidugi ülearu sobiv sõna. Peaks ju ütlema kaunis ja südamlik ja teisi ilusaid sõnu. Neid, mida uksest-aknast, reklaamidest ja ekraanidelt meieni jõuab. Me kõik teame, milliseid.

Ometi teadmisest ei piisa, meeleolu see tingimata helgeks ei tee. Mõtleme kõigele, mida vaja teha, mida meilt oodatakse ja kui palju sellele raha kulub, ning ilu asemel võib meile peale vajuda väsitava kohustuse tunne. Meenub sõna jõulustress ja tunneme end selles ära.

Et pühadel on raha lõhn – jõuluehteid ja -muusikat, spetspakendis kinkidest rääkimata, kohtab poodides juba novembris –, on rohke jõulustressi üle kurtmine klassikaline ja vaat et sotsiaalselt soovitatav osa.

Sellest, et pühadeaeg paneb paljusid ohkama, sest nad mõtlevad inimeste ja suhtlemisega seotud probleemidele, räägitakse vähem. Ja kuidas seda tehagi, kui jõulude puhul aina rõhutatakse, et see on kõige lähedasemate inimestega olemise, heade soovide, andmise ja rahu aeg.

Kuidas sa teatad siis, et ei, ma ei tule firma jõulupeole, et ei, ma ei taha näha ühtegi sugulast ega sõpra, sest suhtlemisest on nii kõrini ja alati juhtub jõulude ajal mingi jama? Et tahaks lihtsalt omaette olla, anda pole kellelegi mitte ühtegi head standardsoovi ka, sest ise oled lihtsalt nii väsinud.

Mõtled siis, kuidas inimkonnaga suhtlemise ja helgelt naeratamise isu kadus valgusaastate kaugusele viimati pühapäeva varahommikul, kui telefoniekraanile ilmus sõnum kaugelt tuttavalt või hõimlaselt, kellele sa muul ajal üldse korda ei lähe ja kes nüüd tahtis, et sa vastaksid kohe – sest tal lihtsalt on vaja! –, ja kui paari tunni jooksul ei vasta, ilmub järgmine sõnum küsimusega, miks teda välditakse. Mõtled, kuidas sellest hoolimata ikkagi üritada olla viisakas. Sest on ju jõuluaeg ja inimestega tuleb olla kena, maksku mis maksab.

Me teame, et jõulude ajal ühegi inimese käitumine ei muutu, kohustus kokku tulles hästi läbi saada ning sõbraliku suure perena paista lisab pingeid veelgi ja tagajärjeks on minevikupingete aktiveerumine osaliste peades.

Inimsuhetega seotud jõulustressil on erinevaid allikaid. Juba üksi kodu kaunistamine võib närviliseks ajada. Üks pereliige tahab vanikuid, teine elektriküünlaid igale aknale. Üks räägib, et kuusk tuleb ise metsast tuua, muidu pole õiget jõulutunnet. Teine arvab, et plastkuusk on kümme aastat kõlvanud ja ilus olnud küll, mis sellest elavast puukesest siis nüüd korraga tuppa vedada. Iga päev elad teadmisega, et naaber dekoreeris oma koera kuudigi juba novembri keskel jõuluteemaliseks ja et sul endal pole samal ajal ikka veel aimugi, millises keldrinurgas jõuluehete karp üldse tolmub. Ja tuju ongi rikutud.